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Израиль

Впервые после ударов Израиля и США по ядерным объектам Ирана Нетаниягу выступит на Генассамблее ООН

Иран
Биньямин Нетаниягу
ООН
Война с Ираном
время публикации: 14 июля 2025 г., 20:01 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 20:07
Впервые после ударов Израиля и США по ядерным объектам Ирана Нетаниягу выступит на Генассамблее ООН
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Через два месяца премьер-министр Биньямин Нетаниягу вновь вылетит в США, на этот раз – для участия в работе Генеральной ассамблеи ООН. Его выступление запланировано на пятницу, 26 сентября на 16:00 по израильскому времени.

По информации Ynet, Нетаниягу проведет выходные в США и вернется в Израиль до Йом Кипура.

Постпред Израиля в ООН Дани Данон, комментируя предстоящий визит Нетаниягу в США, отметил, что израильский премьер неоднократно с трибуны ООН предупреждал об иранской угрозе. На этот раз, после успешных атак Израиля и США на ядерные объекты в Иране, участники Генассамблеи должны обсудить дальнейшие шаги, необходимые для обеспечения безопасности региона и всего мира.

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