В Ливане ликвидирован бывший охранник Насраллы и один из высокопоставленных командиров "Хизбаллы"

Израильская армия сообщила, что в конце недели нанесла удар на юге Ливана, к югу от реки Литани, в результате которого был убит Али Муса Дакдук, один из высокопоставленных командиров "Хизбаллы".

По данным ЦАХАЛа, Дакдук занимал ряд ключевых должностей в организации и считался одним из ее опытных оперативных командиров. В последние годы, утверждают в израильской армии, он участвовал в подготовке нападений и боевых действий против Израиля и израильских военных.

Среди прочего Дакдук, по данным Израиля, был командиром группы охраны бывшего лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллы, занимал командные должности в подразделении "Радуан" и в оперативном отделе подразделения "Наср", а также отвечал за пехотные силы "Хизбаллы".

Кроме того, он ранее возглавлял так называемое "голанское направление" – структуру, которая занималась закреплением "Хизбаллы" в Сирии и созданием военной инфраструктуры вблизи израильской границы. ЦАХАЛ впервые публично сообщил о существовании этой структуры в 2019 году.

Кроме того, в последние годы Дакдук участвовал в планировании значительной части боевых действий против израильских сил.

В сообщении ЦАХАЛа такжеговорится, что в 2007 году Дакдук был задержан американскими силами после того, как стало известно, что он руководил похищением и убийством пяти американских военнослужащих.

В израильской армии назвали его ликвидацию "значимой" и заявили, что речь идет об устранении одного из ключевых организаторов атак против граждан Израиля, израильских военных и американских военнослужащих.