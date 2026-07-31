Трамп объявил о соглашении по полному разоружению ХАМАСа

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Совет мира достиг "исторического соглашения" о полном разоружении ХАМАСа и всех других вооруженных группировок в секторе Газы. Он назвал договоренность важнейшим этапом реализации своего плана из 20 пунктов.

По словам Трампа, соглашение будет выполняться поэтапно. По мере разоружения группировок израильские войска будут выводиться из сектора, а ответственность за безопасность перейдет к Международным стабилизационным силам и новой палестинской полиции. Управлять Газой, по замыслу Трампа, должно новое палестинское правительство, сотрудничающее с Советом мира.

Американский президент поблагодарил Египет, Катар и Турцию за посредничество и заявил, что угроза повторения нападения, подобного атаке 7 октября 2023 года, будет устранена.

При этом Израиль и ХАМАС пока официально не подтвердили согласие с объявленным планом. По данным AP, передача оружия полицией ХАМАСа новой администрации может начаться в течение двух недель, однако сдача тяжелого вооружения, уничтожение туннелей и другой военной инфраструктуры могут занять от 200 до 350 дней.

Ранее израильский источник подчеркивал, что ЦАХАЛ не отойдет от "желтой линии" до полного разоружения ХАМАСа и демилитаризации сектора.