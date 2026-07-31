ЦАХАЛ уничтожил туннели "Хизбаллы" в районе Бофора на юге Ливана

Канцелярия премьер-министра и министерство обороны Израиля сообщили, что по указанию главы правительства Биньямина Нетаниягу и министра обороны Исраэля Каца ЦАХАЛ уничтожил туннели террористической организации "Хизбалла" в районе Бофора на юге Ливана. По заявлению израильского руководства, подземная инфраструктура была важной частью плана вторжения боевиков в населенные пункты Галилеи.

В сообщении сказано, что туннели были взорваны при помощи примерно 700 тонн взрывчатых веществ. В Иерусалиме подчеркнули, что операция стала частью систематических действий по уничтожению террористической инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана и была проведена после недавнего грубого нарушения соглашения о прекращении огня со стороны этой организации. Речь идет об атаке БПЛА на инженерную технику ЦАХАЛа, осуществленную "Хизбаллой" 29 июля.

Пресс-служба ЦАХАЛа уточняет, что силы 36-й дивизии под командованием Северного округа уничтожили несколько ключевых участков подземной сети в районе хребта Бофор. По данным армии, речь идет о стратегической системе, строившейся около двух десятилетий. Она состояла из нескольких уровней и служила центральным командным пунктом подразделения "Бадр" на юге Ливана, которое, как заявляет ЦАХАЛ, финансировалось и планировалось иранским режимом.

В армии заявляют, что эта инфраструктура находилась примерно в шести километрах от Метулы и представляла угрозу для жителей севера Израиля и израильских военных. По данным ЦАХАЛа, из этого района запускались десятки беспилотников, дронов-камикадзе и противотанковых ракет. Израильская армия подчеркивает, что сохранит присутствие в зоне безопасности на юге Ливана и продолжит уничтожать любую террористическую инфраструктуру, чтобы не допустить восстановления потенциала "Хизбаллы".