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Мир

Испания направила армию в Сеуту после массового наплыва мигрантов из Марокко

Испания
Марокко
Беженцы/мигранты
время публикации: 30 июля 2026 г., 23:07 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 23:27
Испания направила армию в Сеуту после массового наплыва мигрантов из Марокко
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Испания направила армию в Сеуту после массового наплыва мигрантов из Марокко
AP Photo/Antonio Sempere

Очередной миграционный кризис в Испании: тысячи граждан Марокко вплавь добрались до испанского анклава Сеута в Северной Африке. На побережье Сеуты в четверг высадились, в подавляющем большинстве, молодые мужчины, часть из них переплыла границу в обычной одежде, некоторые – в гидрокостюмах. Массовое прибытие мигрантов перегрузило местные службы безопасности, и Испания была вынуждена направить в город армейские подразделения.

Как сообщает Financial Times, за последние дни поток нелегальных мигрантов из Марокко резко усилился, и по данным местных властей Сеуты, в пиковый момент на берег прибывало до 200 человек в минуту.

За неделю к утру четверга в Сеуту уже прибыли около 1800 нелегальных мигрантов, а количество прибывших в четверг исчисляется десятками тысяч. По информации испанских СМИ, многие мигранты после высадки сразу направились в центр города, оставив на пляже надувные круги, ласты и другое снаряжение. Среди прибывших были женщины, дети и граждане других стран. Сообщается, что несколько человек погибли при попытке добраться до берега.

Сеута и Мелилья – два испанских анклава на северном побережье Африки и единственные сухопутные участки внешней границы Евросоюза с Африкой. На протяжении многих лет они остаются предметом напряженности в отношениях между Испанией и Марокко. По мнению ряда аналитиков, возможность организовать массовый приток мигрантов является одним из рычагов давления Рабата на Мадрид.

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