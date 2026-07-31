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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 31 июля: очень жарко и душно

Погода
время публикации: 31 июля 2026 г., 05:49 | последнее обновление: 31 июля 2026 г., 05:59
Прогноз погоды в Израиле на 31 июля: очень жарко и душно
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Прогноз погоды в Израиле на 31 июля: очень жарко и душно
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 31 июля, температура будет выше среднесезонной, душно. Переменная облачность. В утренние часы туман на побережье Средиземного моря и на северо-западе Негева.

В Иерусалиме – 22-33 градусов, в Тель-Авиве – 24-32, в Хайфе – 23-31, в Эйлате – 29-41, в Беэр-Шеве – 22-36, на побережье Мертвого моря – 29-40, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-32, в Ариэле – 23-34, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-39, на Голанских высотах – 21-39.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 15 км/ч).

В субботу-понедельник сохранится очень жаркая погода. Во вторник-четверг температура немного понизится, но будет жарко.

Израиль
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