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Многочасовые задержки с выдачей багажа в аэропорту "Бен-Гурион"

Авиация
время публикации: 30 июля 2026 г., 22:15 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 22:18
Многочасовые задержки с выдачей багажа в аэропорту "Бен-Гурион"
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Многочасовые задержки с выдачей багажа в аэропорту "Бен-Гурион"
Avshalom Sassoni/Flash90

В аэропорту "Бен-Гурион" в разгар летнего сезона отпусков пассажиры жалуются на многочасовые задержки с получением багажа. Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, Управление аэропортов объясняет ситуацию высокой нагрузкой, вызванной присутствием американских самолетов-заправщиков, ростом пассажиропотока и дефицитом кадров.

В Управлении аэропортов объясняют, что речь идет о так называемых "самолетах партнера", из-за которых в аэропорту возникла беспрецедентная операционная нагрузка. По словам представителей ведомства, это привело к "эффекту домино", сказавшемуся на расписании рейсов и темпах обслуживания пассажиров.

Ведомство также сообщило, что действует в соответствии с указаниями министра транспорта, стремясь обеспечить бесперебойную работу воздушного сообщения и по возможности избежать отмены рейсов, которые могут нарушить планы пассажиров.

В Управлении аэропортов подчеркивают, что сотрудники оперативных служб, службы безопасности, обслуживания и технических подразделений работают круглосуточно, чтобы свести к минимуму последствия сложившейся ситуации для пассажиров.

Экономика
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