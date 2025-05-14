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Израиль

Кац: Израиль не позволит ХАМАСу использовать больницы в качестве убежищ

время публикации: 14 мая 2025 г., 06:57 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 07:02
Биньямин Нетаниягу, Исраэль Кац, Эяль Замир
Мааян Тоаф, GPO

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что не позволит "террористической организации ХАМАС использовать больницы и гуманитарные учреждения в Газе в качестве убежищ и штаб-квартир террористов".

"Мы будем преследовать ХАМАС и его лидеров и наносить удары силой повсюду, – заявил Кац – Мы продолжим применять силу до тех пор, пока не будут достигнуты все цели войны: освобождение всех заложников и капитуляция ХАМАСа".

13 мая был нанесен точечный удар по командному центру ХАМАСа, располагавшемуся под Европейской больницей в Хан-Юнисе. Радиостанция "Кан Бет" передала со ссылкой на неофициальные источники в Израиле, что целью атаки в Хан-Юнисе был глава ХАМАСа в Газе Мухаммад Синуар, брат Яхьи Синуара.

По состоянию на утро 14 мая, гибель Мухаммада Синуара не подтверждена.

Израиль
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