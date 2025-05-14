Кац: Израиль не позволит ХАМАСу использовать больницы в качестве убежищ

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что не позволит "террористической организации ХАМАС использовать больницы и гуманитарные учреждения в Газе в качестве убежищ и штаб-квартир террористов".

"Мы будем преследовать ХАМАС и его лидеров и наносить удары силой повсюду, – заявил Кац – Мы продолжим применять силу до тех пор, пока не будут достигнуты все цели войны: освобождение всех заложников и капитуляция ХАМАСа".

13 мая был нанесен точечный удар по командному центру ХАМАСа, располагавшемуся под Европейской больницей в Хан-Юнисе. Радиостанция "Кан Бет" передала со ссылкой на неофициальные источники в Израиле, что целью атаки в Хан-Юнисе был глава ХАМАСа в Газе Мухаммад Синуар, брат Яхьи Синуара.

По состоянию на утро 14 мая, гибель Мухаммада Синуара не подтверждена.