Суд признал виновным убийцу Йосефа Бейлина

Окружной суд Тель-Авива признал 26-летнего жителя Холона Авраама Хайло виновным в убийстве 22-летнего Йосефа Бейлина, а также в воспрепятствовании расследованию.

Согласно обвинению, в ночь на 28 апреля 2023 года Хайло пришел в общественный парк на улице Кдушей Каир в Холоне, где находился Бейлин с друзьями, попросил его "на разговор", после чего между ними произошла ссора и драка; в ходе драки Хайло ударил Бейлина ножом и сразу покинул место происшествия. Йосеф Бейлин был доставлен в больницу, где через несколько часов умер. На следующее утро Хайло уехал в Эйлат, пытаясь скрыться.

Суд постановил, что подсудимый нанес целенаправленный удар орудием в жизненно важную область тела, осознавая возможность смертельного исхода, что достаточно для признания его виновным в убийстве.