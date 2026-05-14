Гражданин Грузии признан виновным в совершении убийства в Израиле

Окружной суд Тель-Авива признал 62-летнего гражданина Грузии Мурмана Камадзе, незаконно находившегося в Израиле, виновным в убийстве Георгия Пирашвили, а также в нападении и угрозах в отношении своей сожительницы.

Согласно обвинительному заключению, поданному прокуратурой Тель-Авивского округа, в феврале 2024 года Камадзе, подозревая, что его сожительница состоит в интимной связи с Пирашвили, напал на нее в их квартире, душил, угрожал ножом и заявил, что намерен убить Пирашвили. После этого он вышел из квартиры с ножом, позвал Пирашвили и, следуя за ним, нанес ему несколько ударов ножом в верхнюю часть тела. Смерть потерпевшего была констатирована в больнице.

Суд принял позицию прокуратуры, установив, что убийство было заранее спланировано: подсудимый вооружился ножом, выбрал время и место, а его слова сожительнице свидетельствовали о предварительном умысле. Судьи также указали, что версия Камадзе была противоречивой и недостоверной, а его ложь на допросах и в суде лишь усилила доказательную базу обвинения.