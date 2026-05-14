Семья приютила бездомного в Беэр-Шеве, наутро его обнаружили мертвым

В четверг утром в службу сбора останков жертв терактов и катастроф ЗАКА поступило сообщение о мужчине, обнаруженном без признаков жизни. Пресс-служба организации сообщает, что речь идет о бездомном, которого приютила семья в своей квартире на улице Зисо в Беэр-Шеве.

Когда утром хозяева квартиры пришли разбудить его, они обнаружили бездомного, мужчину в возрасте 62 лет, без признаков жизни. Прибывшие на место происшествия медики "Маген Давид Адом" констатировали его смерть.

Причина смерти мужчины устанавливается.