"Кан": правительство ускорило перечисление миллиардов шекелей ультраортодоксам

Канцелярия главы правительства продвигает пятилетнюю программу финансирования ультраортодоксального сектора, в рамках которой "харедим" получат миллиарды – и эти решения не сможет изменить следующее правительство, поскольку они уже будут закреплены в бюджете на следующие годы. Об этом в четверг 14 мая сообщает новостная служба "Кан".

Речь идет о программе финансирования общим объемом в миллиарды шекелей, предусматривающей закрепление перечисления четверти бюджета на развитие инфраструктуры (25% ежегодно) в министерстве образования на нужды ультрарелигиозных учебных заведений.

Это далеко не все: еще 44 миллиона шекелей ежегодно должны выделяться на программу "предотвращения отсева" ультрарелигиозных учащихся из йешив и колелей – по сути, на предотвращение их призыва в ЦАХАЛ.

Еще 20 миллионов шекелей в год правительство будет перечислять на стипендии для "харедим", которые начинают профессиональное обучение на востребованные на рынке труда специальности параллельно с изучением Торы. И еще 22 миллиона шекелей в год будет выделяться на туризм в ультрарелигиозном секторе.

В "Кан" подчеркивают: правительство намерено вынести программу на утверждение еще до голосования по роспуску Кнессета, поскольку по мере приближения выборов вероятность ее утверждения и реализации снижается. При этом некоторые пункты прямо противоречат вердиктам БАГАЦа, однозначно запретившего экономическую поддержку уклонения "харедим" от службы.