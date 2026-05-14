Спорт

Сборная Израиля по стрельбе из лука не примет участие в чемпионате Европы в Турции

время публикации: 14 мая 2026 г., 17:57 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 18:08
Сборная Израиля по стрельбе из лука не примет участие в чемпионате Европы в Турции
AP Photo/Brynn Anderson

Сборная Израиля по стрельбе из лука по соображениям безопасности не примет участие в чемпионате Европы.

Турнир начнется на следующей неделе в Анталье.

Федерация стрельбы из лука Израиля, НОК Израиля, министерство спорта Израиля и представители служб безопасности участвовали в принятии решения.

Несколько недель продолжались переговоры с турецкими властями, но турецкие службы безопасности не гарантировали безопасности израильской делегации.

Чемпионат Европы важен не только сам по себе, но и как один из этапов отбора на Летние олимпийские игры 2028 года.

