Сборная Израиля по стрельбе из лука не примет участие в чемпионате Европы в Турции

Сборная Израиля по стрельбе из лука по соображениям безопасности не примет участие в чемпионате Европы.

Турнир начнется на следующей неделе в Анталье.

Федерация стрельбы из лука Израиля, НОК Израиля, министерство спорта Израиля и представители служб безопасности участвовали в принятии решения.

Несколько недель продолжались переговоры с турецкими властями, но турецкие службы безопасности не гарантировали безопасности израильской делегации.

Чемпионат Европы важен не только сам по себе, но и как один из этапов отбора на Летние олимпийские игры 2028 года.