Сборная Израиля по стрельбе из лука не примет участие в чемпионате Европы в Турции
время публикации: 14 мая 2026 г., 17:57 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 18:08
Сборная Израиля по стрельбе из лука по соображениям безопасности не примет участие в чемпионате Европы.
Турнир начнется на следующей неделе в Анталье.
Федерация стрельбы из лука Израиля, НОК Израиля, министерство спорта Израиля и представители служб безопасности участвовали в принятии решения.
Несколько недель продолжались переговоры с турецкими властями, но турецкие службы безопасности не гарантировали безопасности израильской делегации.
Чемпионат Европы важен не только сам по себе, но и как один из этапов отбора на Летние олимпийские игры 2028 года.
