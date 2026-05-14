Полиция предотвратила теракт в День Иерусалима, арестован подозреваемый
время публикации: 14 мая 2026 г., 17:19 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 17:24
Бойцы подразделения "псевдоарабов" пограничной полиции МАГАВ, действуя по точной наводке Общей службы безопасности ШАБАК, задержали подозреваемого, планировавшего совершить теракт во время массовых мероприятий Дня Иерусалима.
После получения информации о подозреваемом спецназовцы были срочно направлены в район Абу-Тур, расположенный в восточной части столицы.
Подозреваемый был обнаружен на территории автомойки. Сотрудники подразделения, действовавшие под прикрытием, вошли на территорию автомойки, обнаружили подозреваемого и задержали его.
Задержанный передан для допроса в ШАБАК. Расследование по этому делу продолжается, вскоре будут опубликованы подробности.
