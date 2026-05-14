14 мая 2026
Полиция предотвратила теракт в День Иерусалима, арестован подозреваемый

Полиция
Иерусалим
Террористы
ШАБАК
время публикации: 14 мая 2026 г., 17:19 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 17:24
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

Бойцы подразделения "псевдоарабов" пограничной полиции МАГАВ, действуя по точной наводке Общей службы безопасности ШАБАК, задержали подозреваемого, планировавшего совершить теракт во время массовых мероприятий Дня Иерусалима.

После получения информации о подозреваемом спецназовцы были срочно направлены в район Абу-Тур, расположенный в восточной части столицы.

Подозреваемый был обнаружен на территории автомойки. Сотрудники подразделения, действовавшие под прикрытием, вошли на территорию автомойки, обнаружили подозреваемого и задержали его.

Задержанный передан для допроса в ШАБАК. Расследование по этому делу продолжается, вскоре будут опубликованы подробности.

