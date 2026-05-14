ЦАХАЛ проводит учения в зоне ответственности бригад "Эфраим" и "Шомрон"

ЦАХАЛ сообщил, что 14 мая в зоне ответственности территориальных бригад "Эфраим" и "Шомрон" проходят масштабные военные учения.

В рамках маневров в этом районе будет заметно активное движение сил безопасности и военной техники.

В армии подчеркнули, что речь идет о плановом учении и опасений по поводу реального инцидента в сфере безопасности нет. В случае каких-либо происшествий жители будут уведомлены силами безопасности.