ЦАХАЛ проводит учения в зоне ответственности бригад "Эфраим" и "Шомрон"
время публикации: 14 мая 2026 г., 06:14 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 06:17
ЦАХАЛ сообщил, что 14 мая в зоне ответственности территориальных бригад "Эфраим" и "Шомрон" проходят масштабные военные учения.
В рамках маневров в этом районе будет заметно активное движение сил безопасности и военной техники.
В армии подчеркнули, что речь идет о плановом учении и опасений по поводу реального инцидента в сфере безопасности нет. В случае каких-либо происшествий жители будут уведомлены силами безопасности.