"Валенсия" вышла в Финал четырех Евролиги
время публикации: 14 мая 2026 г., 07:12 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 07:12
Последним участником полуфиналов Евролиги стала "Валенсия". Ранее в Финал четырех вышли "Олимпиакос", "Реал" и "Фенербахче".
В пятом матче четвертьфинальной серии испанцы победили "Панатинаикос" 81:64. И выиграли серию 3:2.
Греки вели в серии 2:0.
После 10 минут 14:10, 20 - 35:23, 30 - 56:50.
Защитник "Валенсии" Бранку Бадио набрал 20 очков и сделал 5 подборов
