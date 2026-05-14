Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Валенсия" вышла в Финал четырех Евролиги

Баскетбол
время публикации: 14 мая 2026 г., 07:12 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 07:12
AP Photo/Duane Burleson

Последним участником полуфиналов Евролиги стала "Валенсия". Ранее в Финал четырех вышли "Олимпиакос", "Реал" и "Фенербахче".

В пятом матче четвертьфинальной серии испанцы победили "Панатинаикос" 81:64. И выиграли серию 3:2.

Греки вели в серии 2:0.

После 10 минут 14:10, 20 - 35:23, 30 - 56:50.

Защитник "Валенсии" Бранку Бадио набрал 20 очков и сделал 5 подборов

