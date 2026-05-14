В Марокко найдены останки погибших американских военнослужащих
время публикации: 14 мая 2026 г., 02:45 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 05:35
Армия США сообщила, что в Марокко найдены останки 19-летней военнослужащей Марии Саймон Коллингтон из Тавареса, штат Флорида, пропавшей в начале месяца во время учений "Африканский лев 2026".
По данным американских военных, Коллингтон погибла, сорвавшись со скалы во время поездки по Марокко.
Ранее на этой неделе в Марокко было найдено тело еще одного американского военнослужащего, участвовавшего в тех же учениях, – 27-летнего офицера Кендрика Ламонта-младшего. Обстоятельства его гибели также выясняются.
Учения "Африканский лев" являются одними из крупнейших ежегодных военных маневров США и партнеров в Африке. В этих учениях среди прочих принимают участие и израильские военнослужащие.
