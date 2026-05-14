Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 14 мая, температура значительно повысится и будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Вечером ожидается спад жары и повышение влажности, на севере местами дожди.

В Иерусалиме – 17-31 градусов, в Тель-Авиве – 18-32, в Хайфе – 19-30, в Эйлате – 24-40, в Беэр-Шеве – 17-36, на побережье Мертвого моря – 23-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-32, в Ариэле – 17-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-35, на Голанских высотах – 15-33.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн 70-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В пятницу-субботу температура понизится, переменная облачность, местами возможны дожди. В воскресенье ожидается повышение температуры. В понедельник – местами дожди. Во вторник похолодает, переменная облачность. В среду – без существенных изменений.