Сенат США утвердил кандидатуру нового главы ФРС

Сенат США утвердил Кевина Уорша на должность председателя Федеральной резервной системы, одного из самых влиятельных постов в федеральном правительстве.

Голосование стало самым острым за всю историю назначений на этот пост и прошло по партийному принципу: 54 республиканских сенатора против 45 демократических. Исключением стал сенатор-демократ от Пенсильвании Джон Фетерман, примкнувший к республиканскому большинству.

Официально Уорш вступит в должность четверг, 14 мая, когда истекают полномочия действующего председателя Джерома Пауэлла. Уорш принимает руководство ФРС в момент, когда на центральный банк оказывается колоссальное давление со стороны администрации Трампа с требованием снизить учетную ставку, невзирая на рост инфляции и продолжающуюся войну на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи назвал утверждение Уорша "долгожданным шагом к восстановлению подотчетности, компетентности и доверия в принятии решений ФРС".

Уорш разделяет призывы Дональда Трампа снизить ставки, однако ему предстоит убедить в этом остальных членов двенадцатиместного совета управляющих ФРС. При инфляции в 3,8% сделать это будет непросто.

Выпускник Лиги плюща и бывший банкир с Уолл-стрит, Уорш уже занимал пост управляющего ФРС с 2006 по 2011 год. В тот период он был известен как "ястреб инфляции", сторонник повышения ставок для борьбы с ростом цен. В 2011 году он покинул совет управляющих в том числе из-за разногласий по поводу антикризисного пакета стимулирующих мер.

По имеющимся данным, Уорш претендовал на пост председателя ФРС в 2018 году, однако Трамп в итоге назначил Пауэлла – решение, которое президент теперь называет "очень большой ошибкой".