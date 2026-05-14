Мир

Министр энергетики США: Иран "пугающе близок" к обладанию оружейным ураном

США
Война с Ираном
Иран
Ядерное оружие
время публикации: 14 мая 2026 г., 05:44 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 05:49
Министр энергетики США Крис Райт
AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Иран "пугающе близок" к возможности произвести оружейный уран для ядерного оружия. По данным CNN, Райт сказал это на слушаниях в комитете Сената США по вооруженным силам, отметив, что Тегеран находится "в нескольких неделях" от обогащения имеющегося материала до оружейного уровня.

При этом Райт подчеркнул, что после получения оружейного урана Ирану все еще потребовался бы отдельный процесс превращения материала в ядерное оружие. "Они довольно близки к производству ядерного оружия", – сказал министр.

По словам Райта, особую тревогу вызывает наличие у Ирана урана, обогащенного до 60%: технически путь от этого уровня до примерно 90%, считающихся оружейным уровнем, значительно короче, чем путь от низкообогащенного урана. Министр также заявил, что Иран располагает запасами урана, обогащенного до 20%, что, по его словам, отодвигает сроки, но не снимает угрозу.

Заявления Райта прозвучали на фоне продолжающихся попыток администрации Дональда Трампа добиться соглашения с Тегераном и одновременно нарастающих сомнений в Вашингтоне и Иерусалиме относительно готовности Ирана к уступкам. Ранее Трамп заявлял, что США намерены добиться вывоза иранского обогащенного урана – дипломатическим путем или иным способом.

