Накануне Дня Иерусалима задержан подозреваемый, хранивший взрывные устройства

Полиция сообщила, что ночью в деревне Аль-Джиб, неподалеку от Иерусалима, были найдены 14 самодельных трубчатых взрывных устройств и взрывчатое вещество. Один подозреваемый задержан.

Задержанный, 29-летний житель Рамаллы, подозревается в хранении самодельных взрывных устройств, часть из которых была готова к применению. Бойцы вошли в деревню при поддержке беспилотников, кинолога и саперов, блокировали здание, где находился подозреваемый, задержали его и провели обыск.

Все найденные взрывные устройства были уничтожены на месте саперами полиции.

15 мая отмечается День Иерусалима. Возможно, предотвращен теракт, приуроченный к этой дате.