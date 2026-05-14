14 мая 2026
Израиль

Накануне Дня Иерусалима задержан подозреваемый, хранивший взрывные устройства

время публикации: 14 мая 2026 г., 11:10 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 11:10
Полиция сообщила, что ночью в деревне Аль-Джиб, неподалеку от Иерусалима, были найдены 14 самодельных трубчатых взрывных устройств и взрывчатое вещество. Один подозреваемый задержан.

Задержанный, 29-летний житель Рамаллы, подозревается в хранении самодельных взрывных устройств, часть из которых была готова к применению. Бойцы вошли в деревню при поддержке беспилотников, кинолога и саперов, блокировали здание, где находился подозреваемый, задержали его и провели обыск.

Все найденные взрывные устройства были уничтожены на месте саперами полиции.

15 мая отмечается День Иерусалима. Возможно, предотвращен теракт, приуроченный к этой дате.

