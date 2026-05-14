Чемпионат мира по футболу. Состав сборной Новой Зеландии
Назван состав сборной Новой Зеландия на матчи чемпионата мира по футболу.
Вратари: Макс Крокомб ("Миллуолл", Англия), Алекс Паульсен ("Легия", Варщава, Польша), Майкл Вуд ("Окленд").
Защитники: Тайлер Биндон ("Ноттингем Форест", Англия), Майкл Боксолл ("Миннесота Юнайтед", США), Либерато Какаче ("Рексхем", Англия), Фрэнсис де Врис, Каллан Эллиот, Нандо Пийнакер (все - "Окленд"), Тим Пейн ("Веллингтон Феникс", Австралия), Томми Смит ("Брейнтри Таун", Англия), Финн Сурман ("Портленд Тимберс", США).
Полузащитники: Лахлан Бэйлисс ("Ньюкасл Джетс", Австралия), Джо Белл ("Викинг", Норвегия), Мэтт Гарбетт ("Питерборо Юнайтед", Англия), Бен Олд ("Сент-Этьен", Франция), Алекс Руфер, Сарприт Сингх (оба -"Веллингтон Феникс", Австралия), Марко Стаменич ("Суонси Сити", Англия), Райан Томас (НЕК, Зволле, Нидерланды).
Нападающие: Коста Барбарусес ("Вестерн Сидней Уондерерс", Австралия), Элайджа Джаст ("Мотеруэлл", Шотландия), Каллум МакКоват ("Силкеборг", Дания), Джесси Рэндалл ("Окленд"), Бен Уэйн ("Порт Вейл", Англия), Крис Вуд ("Ноттингем Форест", Англия).
Сборная Новой Зеландии выступает в группе G.
Расписание матчей:
15 июня. Новая Зеландия - Иран.
22 июня. Новая Зеландия - Египет.
27 июня. Бельгия - Новая Зеландия.