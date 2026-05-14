В туннеле на въезде в Иерусалим перевернулся автомобиль, пострадали два человека

В туннеле на улице Игаль Ядин на въезде в Иерусалим перевернулся автомобиль. В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщение об инциденте поступило в 23:06.

Парамедики и фельдшеры МАДА оказали неотложную помощь двоим пострадавшим с тяжелыми травмами, после чего пострадавшие были эвакуированы в больницу "Шаарей Цедек". Сообщается, что мужчина в возрасте около 25 лет находится в критическом состоянии, и его доставляют в больницу, не прекращая попыток реанимации, второй мужчина в возрасте примерно 30 лет находится в тяжелом состоянии.