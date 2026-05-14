последняя новость: 20:03
14 мая 2026
Израиль

ЦАХАЛ обеспечил подразделения в Ливане металлическими сетями для защиты от БПЛА

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 14 мая 2026 г., 20:03 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 20:10
В связи с непрекращающимися атаками ударных беспилотников против действующих в Южном Ливане и в приграничных с Ливаном районах израильских сил армия начала снабжать подразделения специальными металлическими сетями, предназначенными для защиты военнослужащих от дронов-камикадзе.

В ЦАХАЛе сообщают, что в рамках расширения мер противодействия угрозе БПЛА были получены около 158 тысяч квадратных метров таких сетей, что сопоставимо по площади с 20 футбольными полями.

Параллельно проводится дополнительная закупка еще примерно 188 тысяч квадратных метров сетей, которые поступят позднее.

ЦАХАЛ также опубликовал фотографии беспилотников, которые используются для испытаний и оценки эффективности защитных мер.

Отметим, что в последние дни в социальных сетях широко разошлись публикации родителей военнослужащих, которые сообщили о закупке сетей для защиты от ударных беспилотников, поскольку "армия этим вопросом почему-то не занимается".

