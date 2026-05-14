Возле Кохав а-Шахара от наезда строительной техники погиб рабочий

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение о несчастном случае в районе Кохав а-Шахара, где в результате наезда строительной техники пострадал рабочий.

Медики обнаружили пострадавшего, мужчину в возрасте примерно 25 лет, без признаков жизни, и реанимировать его было уже невозможно. Они констатировали смерть рабочего на месте происшествия.