Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Минздрав предупреждает: в самолете, прибывшем из Азербайджана, был больной ветрянкой

Авиация
Инфекции
Минздрав
время публикации: 14 мая 2026 г., 21:19 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 21:25
Dr. Erskine Palmer/CDC via AP

Министерство здравоохранения сообщает о поступившей в окружное бюро здравоохранения Тель-Авива информации о больном ветряной оспой, находившемся на борту рейса J2021 авиакомпании AZAL из Азербайджана в Израиль

Этот рейс вылетел из Азербайджана в понедельник 11 мая в 11:35 по местному времени.

Находившихся на борту беременных женщин, ранее не болевших ветрянкой и не вакцинированных против этого заболевания, а также пассажиров с ослабленным иммунитетом просят как можно скорее обратиться к лечащему врачу для определения необходимости получения пассивной вакцинации против ветряной оспы.

