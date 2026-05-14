Минздрав предупреждает: в самолете, прибывшем из Азербайджана, был больной ветрянкой

Министерство здравоохранения сообщает о поступившей в окружное бюро здравоохранения Тель-Авива информации о больном ветряной оспой, находившемся на борту рейса J2021 авиакомпании AZAL из Азербайджана в Израиль

Этот рейс вылетел из Азербайджана в понедельник 11 мая в 11:35 по местному времени.

Находившихся на борту беременных женщин, ранее не болевших ветрянкой и не вакцинированных против этого заболевания, а также пассажиров с ослабленным иммунитетом просят как можно скорее обратиться к лечащему врачу для определения необходимости получения пассивной вакцинации против ветряной оспы.