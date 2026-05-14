Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Акция протеста "харедим" у дома главы военной полиции в Ашкелоне

Ашкелон
Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
время публикации: 14 мая 2026 г., 23:17 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 23:20
Tsafrir Abayov/Flash90

Несколько десятков ультраортодоксов устроили в четверг вечером акцию протеста возле дома главы военной полиции бригадного генерала Юваля Ямина в Ашкелоне.

Как сообщает "А-Йом", представители радикального движения "Пелег Иерушалми" протестуют против ареста ультрарелигиозных дезертиров. На месте демонстрации действует полиция, сотрудники которой пытаются разогнать участников акции.

По информации издания, организаторы акции ввели службы безопасности в заблуждение, распространив приглашение участникам прибыть к военной тюрьме №10, однако оплаченные организаторами автобусы направились к дому главы военной полиции, где их не ждали.

Один из охранников, заметив людей в ультрарелигиозной одежде, вызвал полицию, и сотрудники полиции прибыли за несколько минут, чтобы предотвратить проникновение демонстрантов во двор дома.

