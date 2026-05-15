В Самарии ликвидирован террорист, бросавший камни в израильские автомобили

Бойцы подразделения 636 в ходе оперативной деятельности в районе деревни Лубан аш-Шаркия в Самарии обнаружили троих террористов, бросавших камни в израильские автомобили на центральной трассе.

Военнослужащие открыли огонь по нападавшим и ликвидировали одного террориста, который был в маске. Зафиксировано также попадание в еще одного террориста. Военнослужащие начали преследование раненого и уцелевшего участника нападения.