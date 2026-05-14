Внимание, розыск: пропала 34-летняя Карин Адар из Нетании

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей. Пропала 34-летняя Карин Адар из Нетании. В последний раз ее видели на улице Гад Махнес в Нетании в среду, 13 мая, около 13:00, и с тех пор связь с ней оборвалась.

Приметы пропавшей: рост 160 см, полная, черные волосы, черные глаза.

Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Нетании по телефону 09-8864444.