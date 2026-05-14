x
14 мая 2026
|
последняя новость: 19:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 мая 2026
|
14 мая 2026
|
последняя новость: 19:04
14 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Теракт, а не ДТП: предъявлены обвинения террористу, убившему Иегуду Шермана

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
Террористы
Суд
военная прокуратура
время публикации: 14 мая 2026 г., 18:53 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 18:53
Теракт, а не ДТП: предъявлены обвинения террористу, убившему Иегуду Шермана
Flash90/Семья погибшего

Военная прокуратура Иудеи и Самарии подала в военный суд обвинительное заключение против Дауаса Хасона из деревни Бейт-Имрин: он обвиняется в предумышленном убийстве 18-летнего Иегуды Шермана.

Согласно обвинительному заключению, 21 марта 2026 года обвиняемый узнал, что израильские граждане направляются в сторону его деревни Бейт-Имрин. После этого он выехал на принадлежащем ему пикапе и стал ждать возле дороги, ведущей к деревне.

Когда обвиняемый заметил троих израильтян, ехавших на внедорожнике Ranger, он решил атаковать автомобиль. Обвиняемый начал преследовать машину и, заметив, что она замедлила движение возле крутого склона, намеренно и на высокой скорости врезался в заднюю часть автомобиля.

В результате удара машина сорвалась и перевернулась вниз по склону. Пассажиров выбросило из автомобиля, что привело к гибели Иегуды Шермана и ранениям еще одного пассажира.

Обвинительное заключение включает статьи о предумышленном убийстве Иегуды Шермана и покушении на убийство двух других пассажиров автомобиля, воспрепятствовании правосудию, а также незаконном хранении оружия.

Одновременно с подачей обвинительного заключения военная прокуратура потребовала оставить обвиняемого под стражей до окончания судебного процесса. Военный суд постановил оставить его под арестом до дальнейшего решения. Заседание по вопросу содержания под стражей до конца процесса назначено на 2 июня 2026 года.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 марта 2026

Полиция уведомила родных Иегуды Шермана, что он погиб в теракте, а не в результате аварии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 марта 2026

ЦАХАЛ и полиция: в Самарии задержаны пять израильтян по подозрению в нападениях и поджогах
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 марта 2026

Сбивший квадроцикл с израильтянами палестинец сдался властям
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 марта 2026

18-летний Иегуда Шерман из Элон-Море погиб в Самарии. Проверяется версия о теракте