Теракт, а не ДТП: предъявлены обвинения террористу, убившему Иегуду Шермана

Военная прокуратура Иудеи и Самарии подала в военный суд обвинительное заключение против Дауаса Хасона из деревни Бейт-Имрин: он обвиняется в предумышленном убийстве 18-летнего Иегуды Шермана.

Согласно обвинительному заключению, 21 марта 2026 года обвиняемый узнал, что израильские граждане направляются в сторону его деревни Бейт-Имрин. После этого он выехал на принадлежащем ему пикапе и стал ждать возле дороги, ведущей к деревне.

Когда обвиняемый заметил троих израильтян, ехавших на внедорожнике Ranger, он решил атаковать автомобиль. Обвиняемый начал преследовать машину и, заметив, что она замедлила движение возле крутого склона, намеренно и на высокой скорости врезался в заднюю часть автомобиля.

В результате удара машина сорвалась и перевернулась вниз по склону. Пассажиров выбросило из автомобиля, что привело к гибели Иегуды Шермана и ранениям еще одного пассажира.

Обвинительное заключение включает статьи о предумышленном убийстве Иегуды Шермана и покушении на убийство двух других пассажиров автомобиля, воспрепятствовании правосудию, а также незаконном хранении оружия.

Одновременно с подачей обвинительного заключения военная прокуратура потребовала оставить обвиняемого под стражей до окончания судебного процесса. Военный суд постановил оставить его под арестом до дальнейшего решения. Заседание по вопросу содержания под стражей до конца процесса назначено на 2 июня 2026 года.