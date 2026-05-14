Марш с флагами в Иерусалиме сопровождался беспорядками, 13 человек задержаны. Фоторепортаж
время публикации: 14 мая 2026 г., 18:54 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 18:54
Фото: Associated Press, Flash90, пресс-служба полиции Израиля
В Иерусалиме проходит традиционный Марш с флагами, в котором принимают участие тысячи человек. Шествие началось в центре столицы, после чего его участники проследовали в сторону Старого города, где на площади у Стены Плача пройдет основная церемония.
Во время шествия произошли беспорядки и столкновения между арабами и евреями, также ставшие уже традиционными в День Иерусалима. Полиция сообщила о задержании 13 человек.