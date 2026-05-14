ВВС перехватили ударный беспилотник возле расположения израильских сил на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 14 мая 2026 г., 18:08 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 18:08
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что некоторое время назад ВВС перехватили подозрительную воздушную цель в районе действия израильских военнослужащих на юге Ливана. В соответствии с правилами, не была задействована воздушная тревога.

Ранее в четверг в двух других инцидентов зафиксированы неудавшиеся запуски ракет "земля-воздух" по израильским боевым самолетам и вертолетам.

Кроме того, боевики "Хизбаллы" выпустили несколько ракет и минометных снарядов в направлении израильских военнослужащих на юге Ливана, зафиксированы взрывы неподалеку от расположений израильских войск. Во всех этих случаях не причинен ущерб и не было пострадавших среди наших сил.

