ВВС перехватили ударный беспилотник возле расположения израильских сил на юге Ливана

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что некоторое время назад ВВС перехватили подозрительную воздушную цель в районе действия израильских военнослужащих на юге Ливана. В соответствии с правилами, не была задействована воздушная тревога.

Ранее в четверг в двух других инцидентов зафиксированы неудавшиеся запуски ракет "земля-воздух" по израильским боевым самолетам и вертолетам.

Кроме того, боевики "Хизбаллы" выпустили несколько ракет и минометных снарядов в направлении израильских военнослужащих на юге Ливана, зафиксированы взрывы неподалеку от расположений израильских войск. Во всех этих случаях не причинен ущерб и не было пострадавших среди наших сил.