Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятница, 14 ноября, температура резко понизится. Облачно. Дожди, временами с грозами, на севере, востоке и в центре, до северного Негева. Высока вероятность затоплений.

В Иерусалиме – 12-17 градусов, в Тель-Авиве – 16-19, в Хайфе – 15-19, в Эйлате – 18-26, в Беэр-Шеве – 14-21, на побережье Мертвого моря – 17-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-20, в Ариэле – 14-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-20, на Голанских высотах – 14-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25 градусов, высота волн – 70-200 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 25 км/ч).

В субботу температура немного повысится, переменная облачность, возможны дожди на севере и в центре. В воскресенье – переменная облачность, местами возможны слабые дожди, температура немного повысится. В понедельник-вторник – небольшое повышение температуры.