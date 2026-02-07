x
07 февраля 2026
Израиль

В районе "желтой линии" уничтожен террорист, принимавший участие в резне 7 октября

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 07 февраля 2026 г., 20:28 | последнее обновление: 07 февраля 2026 г., 20:40
В районе "желтой линии" уничтожен террорист, принимавший участие в резне 7 октября
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы Северной бригады, действующие в северной части сектора Газы, заметили террориста в районе "желтой линии". Он приближался к силам ЦАХАЛа, представляя собой непосредственную угрозу.

Обнаружив террориста, военнослужащие ликвидировали его.

Согласно разведывательным данным, уничтоженный террорист – Мохаммад Салах ад-Дин Халид Абу Ракба, принадлежащий к организации ХАМАС и принимавший участие в кровавой резне 7 октября.

