В районе "желтой линии" уничтожен террорист, принимавший участие в резне 7 октября

Бойцы Северной бригады, действующие в северной части сектора Газы, заметили террориста в районе "желтой линии". Он приближался к силам ЦАХАЛа, представляя собой непосредственную угрозу.

Обнаружив террориста, военнослужащие ликвидировали его.

Согласно разведывательным данным, уничтоженный террорист – Мохаммад Салах ад-Дин Халид Абу Ракба, принадлежащий к организации ХАМАС и принимавший участие в кровавой резне 7 октября.