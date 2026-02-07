Названо имя офицера разведки, умершего в тюрьме почти пять лет назад: капитан Томер Эйгес

Вечером 7 февраля 2026 года было разрешено к публикации имя офицера разведки, умершего при загадочных обстоятельствах в военной тюрьме в Бейт-Лиде в ночь на 17 мая 2021 года.

Это был 24-летний капитан Томер Эйгес – офицер разведки, служивший в подразделении 8200, пишет на сайте Ynet военный обозреватель Йоав Зейтун.

Причина смерти до сих пор не установлена.

Более трех лет назад Авив Кохави, занимавший тогда пост начальника генерального штаба ЦАХАЛа официально признал капитана Томера Эйгеса, умершего в 2021 году в военной тюрьме, погибшим в рядах ЦАХАЛа (חלל צה״ל).

Ранее данное решение было рекомендовано комиссией по расследованию гибели Эйгеса в военной тюрьме, хотя во время отбывания тюремного заключения Томер был формально демобилизован.

Напомним, в ночь на 17 мая 2021 года офицер АМАНа Томер Эйгес был найден в тюремной камере в критическом состоянии. Он был доставлен в больницу, где была констатирована его смерть. Сообщалось, что офицер покончил с собой.

Токсикологическая экспертиза выявила наличие антипсихотических и противотревожных препаратов в крови офицера.

В ЦАХАЛе сообщали, что скончавшийся офицер был компьютерным гением, еще до окончания школы работавшим в хайтеке. Также сообщалось, что, поскольку срок его службы истек во время пребывания в тюрьме, он был похоронен на гражданском кладбище.

В ноябре 2022 года Кохави распорядился создать комиссию по расследованию гибели Томера Эйгеса.

Имя умершего не публиковалось до сих пор по просьбе семьи.