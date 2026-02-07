Предстоящие переговоры Нетаниягу и Трампа: каковы требования Израиля по Ирану

Канцелярия главы правительства Израиля сообщила, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу вылетит в Вашингтон во вторник, 10 февраля, чтобы 11 февраля встретиться с президентом США Дональдом Трампом и обсудить переговоры с Ираном.

Эта встреча была перенесена на более ранний срок (изначально визит планировался на 18-22 февраля) по просьбе израильской стороны на фоне прогресса в американо-иранских контактах.

"Премьер-министр считает, что в любые переговоры обязательно должны быть включены темы ограничения баллистических ракет и прекращения поддержки иранской оси", – говорится в сообщении канцелярии Нетаниягу.

Изначально поездка Нетаниягу в США планировалась позже, в привязке к конференции AIPAC, однако теперь график сдвинут. По информации "Мако", возвращение Нетаниягу в Израиль планируется в конце недели. Белый дом, по версии источника в администрации, указывает, что именно израильская сторона просила перенести встречу на более ранний срок.

Ynet пишет, что Нетаниягу намерен на встрече с Трампом намерен настаивать на "полной ликвидации иранского ядерного проекта", "нулевом обогащении", "нулевых возможностях обогащения" и вывозе обогащенного урана за пределы Ирана. Также в публикации говорится о требовании вернуть инспекторов МАГАТЭ, включая внезапные проверки на подозрительных объектах.

Согласно публикации Ynet, Израиль намерен настаивать на включении в потенциальное американо-иранское соглашение ракетного компонента – ограничении дальности иранских ракет до 300 км, чтобы исключить прямую угрозу Израилю. На этом пункте Иерусалим делает особый акцент как на части "минимального пакета" безопасности.

Параллельно продолжается американо-иранский диалог при посредничестве Омана: Трамп заявил о "хороших" переговорах, тогда как глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркивает, что Тегеран рассматривает только ядерную повестку и отвергает обсуждение баллистических ракет. На этом фоне предстоящая встреча Трамп-Нетаниягу фактически станет попыткой согласовать, насколько далеко Вашингтон готов идти в учете израильских требований перед следующим раундом контактов с Ираном.