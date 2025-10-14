ХАМАС продолжает в Газе казни "коллаборационистов" и представителей враждебных кланов

Вечером 13 октября в городе Газа боевики ХАМАСа публично казнили предполагаемых "коллаборационистов" и представителей враждебных кланов. На площади были расстреляны не менее семи человек. Видео казни было выложено в соцсети многими свидетелями.

Сайт Ynet пишет, что среди казненных, по всей видимости, был Ахмад Зидан ат-Тарабин, отвечавший за вербовку бойцов для ополчения "Абу Шабаб".

Незадолго до казни президент США Дональд Трамп на борту Air Force One заявил журналистам, что ХАМАСу "дано разрешение на определенный период времени" заниматься внутренней безопасностью в Газе.

В ночь на 14 октября из Газы поступали сообщения о перестрелках боевиков ХАМАСа с представителями неизвестной "милиции" в районе Шуджаийя, на востоке города Газа. Также сообщалось о столкновениях ХАМАСа с кланом Абу Самра в Дир аль-Балахе, в центре сектора.

Вечером 12 октября так называемся "Служба безопасности сопротивления" – одна из силовых структур террористической организации ХАМАС – объявила о начале реализации "плана по контролю над тылом и преследованию разыскиваемых лиц" в Газе. Объявление было опубликовано в телеграм-канале "Аль-Харис" и распространено СМИ, связанными с ХАМАСом. "Силы безопасности будут преследовать всех разыскиваемых уголовных преступников и совершивших по линии безопасности – где бы они ни находились", – говорилось в заявлении ХАМАСа. Также в нем содержится призыв "сотрудничать с силовыми структурами, сообщая о разыскиваемых лицах или о тех, кто их укрывает".

По сути, силовые структуры ХАМАСа заявили о начале кампании террора против жителей Газы, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем, а также кампании против тех, кто совершал те или иные преступления, декларируя свой контроль над сектором после окончания войны. Жителям Газы предлагается уведомлять ХАМАС о подозреваемых через платформу "Аль-Харис".

При этом ХАМАС почти сразу после вступления в силу соглашения о прекращении огня с Израилем начал уничтожать кланы, проявившие самостоятельность и непокорность, создававшие собственные силовые структуры. В частности, начались вооруженные столкновения между хамасовцами и членами клана Дурмуш, есть множество убитых. Некоторые члены клана Дурмуш были казнены. В одной из таких перестрелок был убит известный блогер Салах аль-Джафарауи, освещавший борьбу ХАМАСа с "незаконными милициями", поддерживаемыми Израилем.

Сообщалось о гибели 52 членов клана Дурмуш (Дугмуш) в ходе столкновений с боевиками ХАМАСа. В перестрелках были убиты и 12 активистов ХАМАСа, включая сына члена политбюро ХАМАСа Басема Наима, проживающего в Катаре.

12 октября министерство внутренних дел администрации ХАМАСа в секторе Газы предложило амнистию членам вооруженных группировок, действующих в секторе, если те не совершали убийств. Об этом сообщало агентство Maan. "Во время войны возникли банды, использовавшие хаос для совершения преступлений, включая нападения на чужую собственность и разграбление гуманитарных грузов. Однако не у всех вступивших в эти банды есть кровь на руках", – говорится в заявлении. Согласно документу, члены группировок должны сдаться компетентным органам до вечера 19 октября: "Общественная безопасность и права граждан – красная черта, которая нельзя переступать".

Среди прочих такая "амнистия" была предложена членам клана Абу Шабаб, контролирующим часть Рафиаха (Рафаха), на юге сектора.

Террористическая группировка ХАМАС использует прекращение военных действий и отступление ЦАХАЛа для того, чтобы восстановить власть в секторе Газы.

Напомним, что согласно плану президента США Дональда Трампа, порядок на покидаемых ЦАХАЛом территориях должны поддерживать международные силы, но эти силы еще не сформированы. ХАМАС пользуется ситуацией и фактическим разрешением, полученных от арабских посредников и США.

Как сообщает BBC со ссылкой на источники в секторе Газы, ХАМАС призвал около 7000 боевиков из состава "сил безопасности Газы", чтобы вернуть контроль над территориями, покинутыми военнослужащими ЦАХАЛА в соответствии с условиями соглашения. О мобилизации им сообщили по телефону, подчеркнув, что их задача – "очистка Газы от преступников и израильских коллаборационистов". Боевики уже начали появляться на улицах, часть из них в гражданской одежде, часть – в синей форме полиции сектора. Также назначены пять новых губернаторов, все они – выходцы из боевого крыла группировки. Некоторые из них в прошлом командовали бригадами.