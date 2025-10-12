x
12 октября 2025
|
последняя новость: 21:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 октября 2025
|
12 октября 2025
|
последняя новость: 21:28
12 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Источники в Газе: в ходе перестрелки с кланом Дурмуш убит сын члена политбюро ХАМАСа

Газа
ХАМАС
время публикации: 12 октября 2025 г., 20:29 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 20:29
Член политбюро ХАМАСа Басем Наим
AP Photo, File

Источники в секторе Газы сообщают, что в ходе перестрелки с членами клана Дурмуш был убит сын члена политбюро ХАМАСа Басема Наима, проживающего в Катаре.

Согласно этим сообщениям, перестрелка произошла на севере сектора Газы. Сын Басема Наима был смертельно ранен в голову и скончался от полученного ранения.

Столкновения между ХАМАСом и кланом Дурмуш продолжаются. Телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на высокопоставленный источник в МВД ХАМАСа передал, что в перестрелке есть и другие погибшие. По его словам, боевики ХАМАСа окружили "милицию Дурмуш", чтобы арестовать их.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 октября 2025

Источники в Газе: в районе Ас-Сабра ХАМАС проводит показательные казни членов клана Дурмуш