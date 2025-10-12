Источники в Газе: в ходе перестрелки с кланом Дурмуш убит сын члена политбюро ХАМАСа
время публикации: 12 октября 2025 г., 20:29 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 20:29
Источники в секторе Газы сообщают, что в ходе перестрелки с членами клана Дурмуш был убит сын члена политбюро ХАМАСа Басема Наима, проживающего в Катаре.
Согласно этим сообщениям, перестрелка произошла на севере сектора Газы. Сын Басема Наима был смертельно ранен в голову и скончался от полученного ранения.
Столкновения между ХАМАСом и кланом Дурмуш продолжаются. Телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на высокопоставленный источник в МВД ХАМАСа передал, что в перестрелке есть и другие погибшие. По его словам, боевики ХАМАСа окружили "милицию Дурмуш", чтобы арестовать их.