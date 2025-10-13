Столкновения между ХАМАСом и кланом Дурмуш в Газе, десятки погибших

По меньшей мере 27 человек погибли в вооруженных столкновениях "сил безопасности" террористической группировки ХАМАС и членами клана Дурмуш, укрепившимися в здании Иорданской больницы сектора Газы.

По словам медиков, среди погибших 19 членов клана и восемь боевиков ХАМАСа. "Министерство внутренних дел" ХАМАСа также сообщает о восьми погибших. В общей сложности в штурме больницы участвует около 300 боевиков.

ХАМАС утверждает, что его действия направлены на восстановление порядка – мол, только у "сопротивления" есть право применять оружие. По словам представителей клана, они были вынуждены найти убежище в больнице после того, как израильтяне уничтожили их дома.