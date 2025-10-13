ХАМАС объявил о плане по силовому контролю над Газой

Вечером 12 октября так называемся "Служба безопасности сопротивления" – одна из силовых структур террористической организации ХАМАС – объявила о начале реализации "плана по контролю над тылом и преследованию разыскиваемых лиц" в Газе. Объявление было опубликовано в телеграм-канале "Аль-Харис" и распространено СМИ, связанными с ХАМАСом.

"Силы безопасности будут преследовать всех разыскиваемых уголовных преступников и совершивших по линии безопасности – где бы они ни находились", – сказано в заявлении ХАМАСа. Также в нем содержится призыв "сотрудничать с силовыми структурами, сообщая о разыскиваемых лицах или о тех, кто их укрывает".

По сути, силовые структуры ХАМАСа заявляют о начале кампании террора против жителей Газы, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем, а также кампании против тех, кто совершал те или иные преступления, декларируя свой контроль над сектором после окончания войны. При этом жителям Газы предлагается уведомлять ХАМАС о подозреваемых через платформу "Аль-Харис".

При этом ХАМАС почти сразу после вступления в силу соглашения о прекращении огня с Израилем начал уничтожать кланы, проявившие самостоятельность и непокорность, создававшие собственные силовые структуры. В частности, начались вооруженные столкновения между хамасовцами и членами клана Дурмуш, есть множество убитых. Некоторые члены клана Дурмуш были казнены. В одной из таких перестрелок был убит известный блогер Салах аль-Джафарауи, освещавший борьбу ХАМАСа с "незаконными милициями", поддерживаемыми Израилем.

12 октября министерство внутренних дел администрации ХАМАСа в секторе Газы предложило амнистию членам вооруженных группировок, действующих в секторе, если те не совершали убийств. Об этом сообщало агентство Maan. "Во время войны возникли банды, использовавшие хаос для совершения преступлений, включая нападения на чужую собственность и разграбление гуманитарных грузов. Однако не у всех вступивших в эти банды есть кровь на руках", – говорится в заявлении. Согласно документу, члены группировок должны сдаться компетентным органам до вечера 19 октября: "Общественная безопасность и права граждан – красная черта, которая нельзя переступать".

Среди прочих такая "амнистия" была предложена членам клана Абу Шабаб, контролирующим часть Рафиаха (Рафаха), на юге сектора.

Террористическая группировка ХАМАС использует прекращение военных действий и отступление ЦАХАЛа для того, чтобы восстановить власть в секторе Газы.

Напомним, что согласно плану президента США Дональда Трампа, порядок на покидаемых ЦАХАЛом территориях должны поддерживать международные силы, но эти силы еще не сформированы. И ХАМАС пользуется ситуацией.

Как сообщает BBC со ссылкой на источники в секторе Газы, ХАМАС призвал около 7000 боевиков из состава "сил безопасности Газы", чтобы вернуть контроль над территориями, покинутыми военнослужащими ЦАХАЛА в соответствии с условиями соглашения. О мобилизации им сообщили по телефону, подчеркнув, что их задача – "очистка Газы от преступников и израильских коллаборационистов". Боевики уже начали появляться на улицах, часть из них в гражданской одежде, часть – в синей форме полиции сектора. Также назначены пять новых губернаторов, все они – выходцы из боевого крыла группировки. Некоторые из них в прошлом командовали бригадами.

Такое развитие ситуации не стало сюрпризом для жителей сектора.