13 октября 2025
13 октября 2025
13 октября 2025
последняя новость: 18:44
13 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Источники в Газе: прекратились столкновения между ХАМАСом и кланом Дурмуш

Газа
ХАМАС
время публикации: 13 октября 2025 г., 17:42 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 17:51
Источники в Газе: прекратились столкновения между ХАМАСом и кланом Дурмуш
Fathi Ibrahim/Flash90

Неофициальные источники в Газе сообщают о прекращении вооруженных столкновений между "силами безопасности" террористической группировки ХАМАС и членами клана Дурмуш.

Клан Дурмуш опубликовал заявление, в котором опроверг обвинения в сотрудничестве с Израилем. В заявлении говорится, что всего несколько человек из клана ("не больше десяти человек") совершали преступления против народа, но они не представляют весь клан Дурмуш и не могут говорить от его имени.

Клан Дурмуш также утверждает, что он не конфликтует с кланом Джафарауи. Днем ранее в городе Газа был убит "журналист" Салах аль-Джафарауи, прославлявший действия ХАМАСа 7 октября.

Согласно источникам в Газе, после вступления в силу режима прекращения огня с Израилем ХАМАС начал сводить счеты с "коллаборантами" из клана Дурмуш. Жертвами этой бойни стали более 50 членов клана Дурмуш, включая детей, и 12 человек, связанных с ХАМАСом.

