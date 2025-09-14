x
14 сентября 2025
Израиль

ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали 11 террористов на севере Газы. Видео

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 14 сентября 2025 г., 17:00 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 17:00
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили об операции в подземном туннеле в районе Байт-Хануна, на севере сектора Газы, где были ликвидированы 11 террористов.

В сообщении сказано, что на прошлой неделе силы Северной бригады (99-я дивизия) совместно с сотрудниками ШАБАКа и военной разведкой провели операцию по обнаружению и уничтожению последних террористов, действующих в Байт-Хануне.

Согласно опубликованным данным, операция проводилась в районе Касба, в центре Байт-Хануна. Для ликвидации террористов были задействованы ВВС и наземные силы. В том числе были нанесены удары по выявленному туннелю.

Судя по сообщению ЦАХАЛа и ШАБАКа, среди ликвидированных есть террористы командного звена.

