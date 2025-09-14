x
14 сентября 2025
|
последняя новость: 17:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 сентября 2025
|
14 сентября 2025
|
последняя новость: 17:07
14 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ разрушил дома террористов, убивших Цеэлу Гез и ее новорожденного сына

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
Террористы
время публикации: 14 сентября 2025 г., 15:44 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 15:49
ЦАХАЛ разрушил дома террористов, убивших Цеэлу Гез и ее новорожденного сына
Пресс-служба ЦАХАЛа

Источники в Палестинской автономии сообщают, что 14 сентября ЦАХАЛ с помощью тяжелой инженерной техники в деревне Брукин разрушил дома террористов Наиля и Маэра Самара, совершивших 14 мая 2025 года нападение, в результате которого погибла мать четырех детей 37-летняя Цеэла Гез, а позже умер ее новорожденный сын Равид Хаим.

Теракт в Самарии. 14.05.2025

14 мая около 22:00 на 446-й трассе, между поселками Брухин и Пдуэль, в результате обстрела автомобиля была смертельно ранена 37-летняя Цеэла Гез – мать четырех детей, работавшая эмоциональным терапевтом. Она была на позднем сроке беременности, и вместе с мужем они направлялись в родильное отделение, где должен был родиться их четвертый ребенок.

Муж Цеэлы, Хананель, был ранен, но выжил.

Утром 15 мая врачи констатировали смерть Цеэлы Гез.

29 мая умер Равид Хаим – недавно родившийся сын Цеэлы Гез.

Террористы были ликвидированы в ходе операций ЦАХАЛа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 сентября 2025

ЦАХАЛ разрушит дома террористов, убивших Цеэлу Гез и ее новорожденного сына