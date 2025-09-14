x
Полиция задержала бедуинов, похитивших коммуникационное оборудование на миллионы шекелей

время публикации: 14 сентября 2025 г., 12:13 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 12:19
Полиция задержала бедуинов, похитивших коммуникационное оборудование на миллионы шекелей
Полиция сообщила о задержании в субботу, 13 сентября, четырех жителей бедуинских поселков в Негеве по подозрению в похищении коммуникационного оборудования на миллионы шекелей.

Задержанным от 19 до 43 лет. Они действовали в составе двух групп и были арестованы с поличным. В их автомобилях найдено похищенное оборудование и инструменты для взлома. Двое были остановлены около заправочной станции в Калансуа, двое других – на заправке около 6-й трассы.

По данным следствия, они повредили десятки объектов связи с разных регионах Израиля.

