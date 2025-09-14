СНБ о террористических угрозах за рубежом для израильтян в период осенних праздников 2025

В преддверии осенних праздников Совет национальной безопасности Израиля публикует актуальную оценку террористических угроз в отношении израильтян за рубежом.

Ниже приведен официальный текст сообщения СНБ.

"Информация является отражением текущих тенденций в активности террористических групп и их влияния на уровень опасности для израильтян за рубежом, а не новыми предупреждениями для выезжающих за границу.

В последнее время продолжались попытки совершения атак на израильские и еврейские цели со стороны различных террористических структур (в основном под руководством Ирана и ХАМАСа). Были нейтрализованы десятки террористических цепочек, за последние полгода зафиксирован ряд нападений с применением физического насилия и террористических актов, а также случаи словесных антисемитских нападок и подстрекательства в соцсетях.

На фоне продолжения войны и возрастания террористической угрозы наблюдается усиление и эскалация антисемитских нападений и радикальных действий со стороны антиизраильских групп в отношении израильтян и евреев за рубежом. Это происходит в условиях антиизраильского нарратива и кампании в медиа пропалестинских сил. Такая тенденция может стимулировать и подталкивать радикальные элементы к совершению терактов против израильтян и евреев за пределами страны.

Ключевые тенденции:

Иран продолжает оставаться основным инициатором террора против израильтян и евреев по всему миру как напрямую, так и через своих прокси. На фоне серьёзных ударов, нанесённых Ирану в рамках операции "Народ как лев", мотивация Тегерана отомстить возросла. За последние были предотвращены десятки попыток терактов, в том числе попытки атак на израильские представительства за рубежом, на бывших высокопоставленных израильских чиновников и на различные израильские и еврейские цели.

Параллельно, ХАМАС, помимо боевых действий в секторе Газа, расширяет свою активность по созданию инфраструктуры и подготовки нападений на евреев и израильтян за рубежом.

Глобальные джихадистские и радикальные исламские организации продолжают представлять угрозу, призывая к ударам по еврейским и израильским целям в мире; к этому добавляются угрозы со стороны локальных ячеек и одиночек.

СНБ вновь подчёркивает, что на Синайском полуострове действует предупреждение 4 уровня (высокий риск), и следует избегать поездок в этот район, особенно на побережье Синая.

По оценке, 7 октября 2025 (вторая годовщина со дня начала Войны Железных мечей) также может стать значимой датой для террористических организаций (в особенности для ХАМАСа и глобальных джихадистов). В этот период вероятна активизация попыток осуществления терактов против израильских/еврейских целей за рубежом – это могут быть как заранее спланированные операции, так и местные ячейки или одиночные исполнители.

В целом отмечается высокая операционная активность и мотивация различных террористических групп (Иран, ХАМАС, "Хизбалла", глобальный джихад) по продвижению атак против израильтян и евреев по всему миру. Это происходит на фоне продолжающихся боевых действий в Газе и обострения антиизраильских настроений за рубежом.

В связи с этим СНБ настоятельно рекомендует израильтянам быть крайне бдительными при поездках за границу, проверять статус предупреждений до покупки билетов и действовать в соответствии с рекомендациями и уровнем угрозы в стране назначения. Как показали события последнего года, такие предупреждения обоснованы и отражают реальный и актуальный потенциал опасности.

* Все предупреждения и рекомендации на сайте СНБ.

В общем случае рекомендуется:

а) Заранее ознакомиться с положением страны назначения: демографией, безопасностью и политическим режимом.

б) Избегать демонстрации символов принадлежности к Израилю или иудаизму.

в) Не говорить на иврите в общественных местах.

г) Не участвовать в массовых не охраняемых мероприятиях.

д) Не посещать отдаленные не охраняемые достопримечательности.

е) Иметь телефоны для связи с местными службами безопасности.

ж) Быть внимательными к происходящему вокруг.

з) Держаться подальше от демонстраций и протестов.

и) Не обсуждать с незнакомцами службу в израильских силовых структурах. Рекомендуется скрывать/блокировать/удалять из соцсетей материалы, указывающие на службу в силах безопасности (включая ЦАХАЛ), – это снижает риск того, что вы или ваш аккаунт станете мишенью. Также настоятельно рекомендуется не публиковать информацию о местоположении в реальном времени.

Особое внимание следует уделить риску, связанному с широким распространением в соцсетях (Facebook, Telegram, WhatsApp, Instagram, TikTok и др.) материалов, указывающих на принадлежность или службу в израильских силовых структурах (будь то срочная, постоянная или в резерве и пр.). Такие публикации повышают вероятность того, что автор или изображённые лица станут целями нападения. Поэтому рекомендуется ни при каких обстоятельствах не публиковать в соцсетях материалы, свидетельствующие о службе в силах безопасности, о боевой деятельности, а также не публиковать данные о местоположении в реальном времени. Кроме того, необходимо проявлять осторожность в отношении новых контактов, особенно в сети, а также в отношении лиц и компаний, ведущих деятельность за рубежом.

Также подчёркивается высокий риск посещения следующих государств, исходя из реальной угрозы для жизни:

1. Ирак, включая курдский регион (посещение запрещено законом).

2. Йемен (посещение запрещено законом).

3. Иран (посещение запрещено законом).

4. Сирия (посещение запрещено законом).

5. Ливан (посещение запрещено законом).

6. Саудовская Аравия (путешествия ограничены законом).

7. Бангладеш.

8. Сомали.

9. Пакистан.

10. Афганистан.

11. Ливия.

12. Алжир.

13. Иордания.

14. Египет, включая Синайский полуостров.

15. Турция.

* Во избежание сомнений: если вы подозреваете, что есть угроза со стороны террористических структур в стране пребывания, немедленно обратитесь в местные службы безопасности страны, а затем на горячую линию СНБ (24/7) по телефону 026667444.

* На горячую линию СНБ также можно обращаться для получения актуальной информации о статусе террористических угроз за рубежом по телефону 026667444.

* По другим вопросам/инцидентам – например, антисемитизм, личная безопасность в контексте преступности, медицинские и консульские вопросы – следует обращаться на горячую линию МИД (24/7) по телефону 025303155".