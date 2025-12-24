Эли Фельдштейн в интервью "Кан-11": "Ложь, что Нетаниягу не знал о публикации в Bild"

Во вторник, 23 декабря, на телеканале "Кан-11" в программе "Ихие Тов" вышла вторая часть беседы журналиста Омри Асенхайма с бывшим пресс-секретарем главы правительства Эли Фельдштейном, главным подозреваемым по делу об утечке секретных материалов из канцелярии премьер-министра.

В этом выпуске Эли Фельдштейн рассказал о том, как в его руки попал секретный документ, переданный ему прапорщиком военной разведки Ари Розенфельдом. Он утверждает, что дважды беседовал с премьер-министром об этом документе, который должен был свидетельствовать о нежелании ХАМАСа вести переговоры и тем самым укрепить позицию Нетаниягу о необходимости продолжать военное давление на террористическую организацию для возвращения заложников.

На вопрос Омри Асенхайма: "Глава правительства говорит неправду о том, что этот документ он увидел впервые в СМИ?" Фельдштейн отвечает: "Это ложь". По словам Фельдштейна, публикация такого документа была бы невозможна без участия высшего политического руководства.

Фельдштейн также утверждает, что на всех этапах получения документа и передачи его в редакцию журнала Bild он советовался с Йонатаном Урихом, советником Нетаниягу. "Урих знал все, что знал я – откуда взялся документ, каков его источник, почему он не будет опубликован в Израиле", – утверждает герой программы.

Фельдштейн не отрицает, что решение опубликовать документ в Bild было принято для того, чтобы обойти цензуру в Израиле. Но, по его словам, это является "известной практикой".

Бывший пресс-секретарь главы правительства утверждает, что "его босс был доволен публикацией". Он рассказывает, что после выхода статьи Урих пытался до него дозвониться, но он говорил в это время со своим источником. Тогда Урих отправил ему текстовое сообщение: "Не торопись. Босс доволен".

Спустя сутки состоялась телефонная конференция, в которой принимали участие Фельдштейн, Урих и Биньямин Нетаниягу. По словам Фельдштейна, в начале разговора Нетаниягу поблагодарил его за публикацию, сказав, что она была важной.

В продолжении беседы Фельдштейн рассказывает о деле "Катаргейт", по которому он также проходит подозреваемым. Он утверждает, что его "использовали, не поставив в известность" о том, что источником денег, которые он получает за работу пресс-секретарем у Нетаниягу, является Катар. Он отрицает, что ему было известно о том, что Урих и Эйнхорн якобы тоже получают катарские деньги. "Если и была какая-то деловая связь между канцелярией премьер-министра и Катаром, об этом не говорили публично – ни со мной, ни с другими".

По словам Фельдштейна, зарплату ему переводили через бизнесмена Гила Бергера, и лишь позднее он якобы понял, что источник денег – Джей Футлик, "лоббист Катара". Фельдштейн утверждает, что в тот момент он не понимал, что источник его денег проблемный. "Я не понимал, что это связано с людьми, имеющими иностранные интересы, катарские интересы". Он добавил, что у него имеются "веские причины" считать, что его использовали для обслуживания интересов "не только премьер-министра", что с ним вели двойную игру.