Мир

В Ливии подтвердили гибель начальника Генштаба в результате авиакатастрофы в Турции

время публикации: 23 декабря 2025 г., 22:30
AP Photo/Yuri Kochetkov

Глава правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дбейба сообщил в Facebook о гибели начальника Генштаба генерала Мухаммеда Али Ахмеда аль-Хаддада в результате "трагического инцидента" с самолетом.

В результате авиакатастрофы вместе с начальником Генштаба погибли четыре человека: начальник штаба сухопутных войск, директор Управления военного производства, советник начальника Генштаба, фотограф пресс-службы Генштаба.

Дбейба назвал произошедшее "ужасной трагедией и огромной потерей для страны, для оборонного ведомства и всего народа Ливии".

Ранее министр внутренних дел Турции Али Эрликая сообщил, что вскоре после вылета из аэропорта "Эсенбога" в Анкаре была потеряна связь с частным самолетом типа Falcon 50, на борту которого находились члены ливийской военной делегации. Самолет направлялся в Триполи. По словам министра, вскоре после взлета, в районе Хаймана, экипаж запросил разрешение на экстренную посадку, после чего связь была потеряна.

