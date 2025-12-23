Турецкие СМИ: пропала связь с самолетом, на борту которого находится начальник генштаба армии Ливии

Турецкие СМИ сообщили, что вскоре после вылета из аэропорта "Эсенбога" в Анкаре была потеряна связь с частным самолетом типа Falcon 50, который направлялся в Триполи.

Министр внутренних дел Турции Али Эрликая сообщил, что на борту самолета находились пять человек, в том числе начальник Генштаба Ливии генерал Мухаммед Али Ахмед аль-Хаддад, пишет Gazete Oksijen.

По словам министра, вскоре после взлета, в районе Хаймана, экипаж самолета запросил разрешение на экстренную посадку, после чего связь была потеряна.

Полеты в аэропорту Анкары приостановлены.