23 декабря 2025
23 декабря 2025
23 декабря 2025
последняя новость: 22:32
23 декабря 2025
Ближний Восток

Турецкие СМИ: пропала связь с самолетом, на борту которого находится начальник генштаба армии Ливии

Турция
Авиакатастрофа
Ливия
время публикации: 23 декабря 2025 г., 21:40 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 21:45
Турецкие СМИ: пропала связь с самолетом, на борту которого находится начальник генштаба армии Ливии
AP Photo /Armando Franca

Турецкие СМИ сообщили, что вскоре после вылета из аэропорта "Эсенбога" в Анкаре была потеряна связь с частным самолетом типа Falcon 50, который направлялся в Триполи.

Министр внутренних дел Турции Али Эрликая сообщил, что на борту самолета находились пять человек, в том числе начальник Генштаба Ливии генерал Мухаммед Али Ахмед аль-Хаддад, пишет Gazete Oksijen.

По словам министра, вскоре после взлета, в районе Хаймана, экипаж самолета запросил разрешение на экстренную посадку, после чего связь была потеряна.

Полеты в аэропорту Анкары приостановлены.

