На территории "Бен-Гурион" разыскивают водителя, прорвавшегося через КПП
время публикации: 23 декабря 2025 г., 22:02 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 22:13
Сотрудники полиции и службы безопасности Управления аэропортов ведут розыск водителя, который не остановился для проверки на КПП при съезде с Первого шоссе.
В полиции подчеркивают, что нет угрозы теракта, речь идет о криминальном инциденте.
Согласно сообщению пресс-службы правоохранительных органов, легковой автомобиль с поддельным номером подъехал к главному въезду в аэропорт, отказался остановиться для проверки и продолжил движение. Въехав на территорию аэропорта, водитель бросил машину и скрылся.
Для поиска скрывшегося водителя в воздух поднят вертолет полиции. Одновременно с этим оставленный автомобиль был проверен сапером.
