На территории "Бен-Гурион" разыскивают водителя, прорвавшегося через КПП

Сотрудники полиции и службы безопасности Управления аэропортов ведут розыск водителя, который не остановился для проверки на КПП при съезде с Первого шоссе.

В полиции подчеркивают, что нет угрозы теракта, речь идет о криминальном инциденте.

Согласно сообщению пресс-службы правоохранительных органов, легковой автомобиль с поддельным номером подъехал к главному въезду в аэропорт, отказался остановиться для проверки и продолжил движение. Въехав на территорию аэропорта, водитель бросил машину и скрылся.

Для поиска скрывшегося водителя в воздух поднят вертолет полиции. Одновременно с этим оставленный автомобиль был проверен сапером.