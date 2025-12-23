x
23 декабря 2025
23 декабря 2025
23 декабря 2025
23 декабря 2025
Израиль

На территории "Бен-Гурион" разыскивают водителя, прорвавшегося через КПП

Авиация
Полиция
время публикации: 23 декабря 2025 г., 22:02 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 22:13
На территории аэропорта "Бен-Гурион" ведется розыск водителя, прорвавшегося через КПП
Yossi Aloni/FLASH90

Сотрудники полиции и службы безопасности Управления аэропортов ведут розыск водителя, который не остановился для проверки на КПП при съезде с Первого шоссе.

В полиции подчеркивают, что нет угрозы теракта, речь идет о криминальном инциденте.

Согласно сообщению пресс-службы правоохранительных органов, легковой автомобиль с поддельным номером подъехал к главному въезду в аэропорт, отказался остановиться для проверки и продолжил движение. Въехав на территорию аэропорта, водитель бросил машину и скрылся.

Для поиска скрывшегося водителя в воздух поднят вертолет полиции. Одновременно с этим оставленный автомобиль был проверен сапером.

Израиль
