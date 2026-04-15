x
15 апреля 2026
последняя новость: 11:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Заседание БАГАЦа: из зала удалены четыре депутата Кнессета

Ликуд
Оцма Иегудит
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 15 апреля 2026 г., 11:09 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 11:21
Yonatan Sindel/Flash90

Высший суд справедливости (БАГАЦ) продолжает рассмотрение петиций с требованием обязать премьер-министра Биньямина Нетаниягу уволить министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

В настоящий момент свою позицию излагает адвокат Михаэль Равелло, представляющий премьер-министра.

Как сообщалось ранее, в зал не допущена публика, однако разрешен доступ депутатам Кнессета. За первый час заседания из зала были удалены депутаты Альмог Коэн и Лимор Сон-Армелех ("Оцма Иегудит"), а также министр экологии Идит Сильман и депутат Тали Готлиб ("Ликуд"_.

Решение об их удалении из зала было принято единогласно всеми членами судейской коллегии, после того, как Коэн, Готлиб и Сильман выкрикивали с места, а остальные прерывали выступление адвоката.

